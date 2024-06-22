Что там происходит и мотивы россиян проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Уничтожение вертолета Ка-29

Российские паблики написали, что в Крыму за прошедшие сутки "был потерян" вертолет Ка-29. Сейчас существует две версии. Согласно первой судно сбили во время якобы атаки украинскими надводными дронами Magura, оснащенными двумя пусковыми установками Р-73.

Интересно, что по другой информации этот вертолет могла сбить сама российская противовоздушная оборона с зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" якобы из-за неисправности системы "свой – чужой".

Это судно принадлежало к морской авиации врага, предназначено для выполнения боевых операций над морем, также могло десантировать небольшое количество личного состава. Сообщается, что на борту погибло четверо оккупантов.

На самом деле россиянам гораздо проще прикрыться своим дружественным огнем, чем признавать, что надводные дроны могут уничтожать и российскую авиацию,

– заметил Свитан.

Подчеркнем, что украинский Генштаб не подтверждал и не опроверг никакой информации о сбивании Ка-29.

Воздушная атака по Украине

В ночь на 22 июня враг бил по юго-западному направлению Украины. Были зафиксированы взлеты четырех самолетов Ту-95.

В воздушное пространство зашло около десятка крылатых ракет Х-101/Х-555, семь из которых были сбиты. С подводных лодок враг запустил четыре крылатые ракеты "Калибр", они были сбиты. Также было запущено две крылатые ракеты "Искандер-К", сбита одна. Уничтожены все 13 из запущенных ударных дронов типа "Шахед".

Воздушные цели летели в сторону энергообъектов, подтверждений о пострадавших нет.

Бои на Востоке

Враг продолжает безумно давить на восточном направлении. Несколько дней назад россияне смогли продвинуться в направлении населенного пункта Дружба, 22 июня стало известно, что продвинулись в населенный пункт Шумы. От Шумов до Торецка около шести километров расстояния.

Торецк расположен на господствующей высоте, фактически прикрывает город Константиновка.

Для нас Торецк – примерно уровень Авдеевки. Сейчас россияне начали движение на город со стороны Горловки,

– отметил военный аналитик.

С 2014 года Торецкий гарнизон удерживал это направление, враг даже не делал серьезных попыток двигаться туда с направления Горловки. Это буквально последняя граница с 2022 года, которую не прошел враг на Востоке.

Однако пока основные силы врага сосредоточены на Покровском направлении, в районе Очеретино проходит около трети всех штурмов по фронту, это около 100 боестолкновений ежедневно.

Также чрезвычайно трудно сейчас у Угледара, враг подошел к нему вплотную. Несколько уменьшилось количество атак на Работино, зато возросло количество штурмов возле Крынков.