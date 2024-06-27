Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що росіяни хочуть захопити Костянтинівку. У такий спосіб вони загрожують ЗСУ на іншому напрямку.

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Чому окупанти рвуться до Торецька

Сазонов розповів, що окупантам потрібен Торецький напрямок з двох причин.

Перша – штурм Часового Яру всіма силами, адже поки вони не можуть вирватись до Костянтинівки. Росіяни тиснуть на Торецькому напрямку, щоб захопити Костянтинівку іншим шляхом.

У такий спосіб росіяни становлять загрозу для українських військових на Покровському напрямку та тилу в Часовому Яру.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Друга – Торецьк є кордоном з районами Горлівки, як Бессарабка, Микитівка.

Якби в нас були резерви, ми пішли у наступ на Горлівку, навіть без техніки, це 1 – 2 ривки. Тому наш виступ на цей плацдарм їх (росіян – 24 Канал) змушував постійно нервувати,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.