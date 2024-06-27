Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что россияне хотят захватить Константиновку. Таким образом они угрожают ВСУ на другом направлении.

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Почему оккупанты рвутся к Торецку

Сазонов рассказал, что оккупантам нужен Торецкое направление по двум причинам.

Первая – штурм Часового Яра всеми силами, ведь пока они не могут вырваться в Константиновку. Россияне давят на Торецком направлении, чтобы захватить Константиновку другим путем.

Таким образом россияне представляют угрозу для украинских военных на Покровском направлении и тыла в Часовом Яру.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

Вторая – Торец является границей с районами Горловки, как Бессарабка, Никитовка.

Если бы у нас были резервы, мы пошли в наступление на Горловку, даже без техники, это 1-2 рывок. Поэтому наше выступление на этот плацдарм их (россиян – 24 Канал) заставляло постоянно нервничать,

– отметил военнослужащий ВСУ.