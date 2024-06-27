В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины показали, как бойцы Международного легиона "Астра" работают в Харьковской области. Соответствующее видео ГУР МО опубликовало в телеграм-канале.

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Легионеры ГУР уничтожают захватчиков на Харьковщине

Разведчики показали, как легионеры ГУР уничтожают войска противника в Харьковской области.

Воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины работают в Харьковской области – уничтожают российских оккупантов с помощью fpv-дронов, проводят разведку, держат позиции,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что еще они "нескрываемо радуются, когда огневое поражение – точно во вражескую цель".

На видео видно, как наши защитники успешно наносят точные удары по противнику.

Легионеры ГУР уничтожают захватчиков на Харьковщине: смотрите видео