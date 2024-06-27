Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Харьков". Виталий Саранцев отметил, что один из вариантов, который имеют захватчики, – предстать перед судом Божьим, передает 24 Канал.
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Оккупанты на Агрегатном заводе в Волчанске
Спикер отметил, что ситуация в городе изменчива. Продолжаются боевые столкновения.
"Что касается ситуации с рос подразделениями на Агрегатном заводе, я бы предпочел, чтобы мы прекратили создавать миф "мучеников Волчанска", – подчеркнул Саранцев.
Добавить, что, как бы там ни было, у оккупантов сейчас есть три варианта действий.
Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим,
– заявил спикер.
Представитель ОТГ "Харьков" отметил, что во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать.
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Где расположен Волчанский агрегатный завод: смотрите карту