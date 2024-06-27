Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків". Віталій Саранцев зазначив, що один з варіантів, який мають загарбники, – постати перед судом Божим, передає 24 Канал.

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Окупанти на Агрегатному заводі у Вовчанську

Спікер зазначив, що ситуація у місті мінлива. Тривають бойові зіткнення.

"Що стосується ситуації з російськими підрозділами на Агрегатному заводі, я б волів, щоб ми припинили створювати міф "мучеників Вовчанська", – наголосив Саранцев.

Додав хоч би що там було, в окупантів наразі є три варіанти дій.

Це здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом Божим,

– заявив речник.

Представник ОТУ "Харків" наголосив, що в усіх трьох варіантах ми згодні максимально сприяти.

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Де розташований Вовчанський агрегатний завод: дивіться карту