Російські війська намагаються прорватися, але зазнають постійних втрат. Основне завдання наших військових – завдати максимального ураження противнику по Липецькому і Вовчанському напрямках.
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Яка ситуація у Вовчанську
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті Вовчанськ тривають запеклі вуличні бої, ситуація постійно змінюється.
Українські військові заблокували декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств. Російські війська намагаються прорватися, але зазнають значних втрат.
Завдання наших військових – завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння,
– зазначив Синєгубов.
Він також додав, що це завдання виконується фактично цілодобово.
Зауважимо, що раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили про те, що Росія почала виводити деякі підрозділи з-під Вовчанська. Усе через втрату боєздатності.