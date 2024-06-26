Российские войска пытаются прорваться, но несут постоянные потери. Основная задача наших военных – нанести максимальное поражение противнику по Липецкому и Волчанскому направлениям.

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Какова ситуация в Волчанске

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в городе Волчанск продолжаются ожесточенные уличные бои, ситуация постоянно меняется.

Украинские военные заблокировали несколько десятков оккупантов на одном из промышленных предприятий. Российские войска пытаются прорваться, но несут значительные потери.

Задача наших военных – нанести максимальное поражение по Липецком и Волчанском направлениях. При этом уничтожить максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения,

– отметил Синегубов.

Он также добавил, что эта задача выполняется фактически круглосуточно.

Заметим, что ранее в ОСУВ "Хортица" сообщили о том, что Россия начала выводить некоторые подразделения из-под Волчанска. Все из-за потери боеспособности.