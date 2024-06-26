За словами міністра, військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації.

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Міністр оборони відвідав позиції в Харківській області

Рустем Умєров також повідомив, що відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання українських військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків).

Відвідав позиції підрозділів ЗСУ на Вовчанському напрямку, де заслухав доповідь командира тактичної групи "Вовчанськ". Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації,

– йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що він, разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України, працював на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку. Там вони обговорили питання посилення бойових позицій та забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань.

Умєров також подякував кожному військовослужбовцю за їхню відданість та професіоналізм.

Яка ситуація зараз на Харківщині

За даними Генштабу, російські військові 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. Також станом на 22:00 26 червня у Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

На Куп'янському напрямку за добу окупанти вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу Степової Новоселівки, Синьківки, Стельмахівки та Берестового. Українські військові відбили шість штурмів, два бої тривають.