По словам министра, военнослужащие показали высокий уровень готовности и мотивации.

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Министр обороны посетил позиции в Харьковской области

Рустем Умеров также сообщил, что посетил командный пункт оперативно-тактической группировки украинских войск на Харьковском направлении (ОТГ Харьков).

Посетил позиции подразделений ВСУ на Волчанском направлении, где заслушал доклад командира тактической группы "Волчанск". Военнослужащие показали высокий уровень готовности и мотивации,

– говорится в сообщении.

Министр добавил, что он, вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, работал на пункте управления одной из механизированных бригад на Северском направлении. Там они обсудили вопросы усиления боевых позиций и обеспечения всем необходимым для эффективного выполнения задач.

Умеров также поблагодарил каждого военнослужащего за их преданность и профессионализм.

Какая ситуация сейчас на Харьковщине

По данным Генштаба, российские военные 10 раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцов, Сотницкого Казачка и Глубокого. Также по состоянию на 22:00 26 июня в Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

На Купянском направлении за сутки оккупанты восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Степной Новоселовки, Синьковки, Стельмаховки и Берестового. Украинские военные отбили шесть штурмов, два боя продолжаются.