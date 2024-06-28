Воины 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила совместно с другими подразделениями продолжают сдерживать наступление существенно превосходящих сил противника в чрезвычайно сложных условиях.

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Ситуация в Часовом Яру критически тяжелая

Российские войска атакуют непрерывно "в лоб" и пытаются обойти Часов Яр с флангов.

Ресурс захватчиков бесконечен – на смену уничтоженным оккупантам приходят новые и новые. Нам нужно больше огневых средств, больше дронов, больше вашей поддержки,

– поделились бойцы.

По словам военных, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс. Враг беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество FPV-дронов, сбросов по защитникам города.

Мы стоим, но в наших рядах также есть потери. Вечная слава погибшим солдатам, сержантам и офицерам. Отомстим. Битва за Часов Яр продолжается, бойцы ценой титанических усилий защищают город. Поддерживайте воинов,

– говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что за последнюю неделю россияне начали новое наступление в Донецкой области. Оккупанты активизировались на Торецком направлении. Однако аналитики отмечают, что пока оккупанты привлекли к этой операции лишь ограниченные силы.