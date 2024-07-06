Об этом в эфире телемарафона 6 июля рассказал Назар Волошин, спикер Оперативной стратегической группировки войск "Хортица", – информирует 24 Канал.

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Что происходит в районе Часова Яра

По словам спикера, захватчики пытаются продвигаться в направлении Часова Яра, однако ситуация под контролем Украины. Россияне несут значительные потери во время штурмов.

По нашей информации, около 5 тысяч человек враг положил за время операции по взятию одного или полутора уничтоженного квартала в Часовом Яре,

– отметил Волошин.

Сейчас оккупантам удалось взять только руины одного из микрорайонов Часова Яра. Всего за минувшие сутки было зафиксировано по городу 250 обстрелов из различных видов вооружения, в основном – на юге населенного пункта.

Обратите внимание! За минувшие сутки захватчики совершили на соответствующем направлении 36 атак. В то же время на сам Часов Яр – штурмов не проводили.

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Авиация россиян сбросила 16 управляемых авиационных бомб на участке в районе Часова Яра, одна из целей ударила непосредственно по городу.

За сутки – 1100 минометных и артиллерийских обстрелов. Уничтожено на направлении более 100 оккупантов, 132 были ранены. Было уничтожено несколько единиц вражеской техники, складов с боеприпасами.

Спикер ОСГВ "Хортица" вспомнил, что Часов Яр защищает 24-я отдельная механизированная бригада. Операторам дронов подразделения удалось на днях ликвидировать вражескую самоходную установку "Тюльпан".