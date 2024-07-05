Представитель пресс-службы 24-й ОМБр имени Короля Даниила Иван Петричак заявил, что уход украинских военных из микрорайона Канал не влияет на оборону города и не вносит в нее никаких изменений.

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Что сказали в бригаде

Петричак отметил, что микрорайон полностью уничтожен. Решение об отходе было принято для сохранения жизней личного состава.

По словам Петричака, сейчас канал Северский Донец-Донбасс является условной линию соприкосновения, по одну сторону стоят украинцы, а по другую – враг. Там продолжают происходить бои, ситуация остается "напряженной"

Утром 4 июля было тише, чем обычно. Количество артиллерийских обстрелов немного уменьшилось. Вероятно, из-за того, что оккупанты перегруппировываются.

В городе до сих пор остаются люди. Представитель пресс-службы отметил, что трудно назвать конкретное количество тех, кто продолжает находиться в Часовом Яру, но они есть.

Напомним, что 3 июня аналитики с DeepState сообщили о том, что микрорайон Канал оккупирован россиянами.

4 июля в ОСУВ "Хортица подтвердили уход с позиций. Там отметили, что дальнейшее удержание микрорайона Канал в Часовом Яру создавало угрозу для жизней украинских военных. Поэтому по приказу командования защитники отошли на более защищенные позиции. Впрочем, там враг тоже не прекращает активных боевых действий.

Еще весной россияне начали упорно наступать на Часов Яр, пытаясь взять город до 9 мая.