Общие потери личного состава уже превысили более 550 тысяч россиян. Однако враг продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Какие потери России в войне

С 24 февраля 2024 года российская армия потеряла:

личного состава – около 550 990 (+1150) человек,

танков – 8 155 (+2),

боевых бронированных машин – 15 645 (+16),

артиллерийских систем – 14 937 (+40),

РСЗВ – 1115 (+0),

средства ПВО – 879 (+1),

самолетов – 360 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 862 (+53),

крылатые ракеты – 2 352 (+1),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 20 103 (+50),

специальная техника – 2495 (+16).



Потери России в войне по состоянию на 7 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в сети появилось видео, как украинские защитники успешно уничтожили российский склад с боеприпасами. Россиян вовремя заметили разведчики 47 отдельной механизированной бригады, которые передали данные собратьям. Вследствие оперативных и точных отработок россияне потеряли не только боеприпасы, и личный состав.