Какая ситуация на фронте по состоянию на 8 утра 7 июля, сколько российских атак уже отбили наши защитники и защитницы, передает 24 Канал.

Обратите внимание Россия потеряла в войне уже более 550 тысяч оккупантов

Карта боевых действий на 7 июля

На Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. Всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Купянском – количество боестолкновений за сутки увеличилось до 7. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском – наши войска помешали 20 атакам российских захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны и Торского в Донецкой области.

Что происходит на фронте: смотрите карту

На Северском направлении Силы обороны отбили 5 атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском – украинские защитники остановили 11 попыток агрессора прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен – совершил 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами,

– отметили в Генштабе ВСУ.

На Покровском – наши защитники отражали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Юрьевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Евгеновка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Кураховском – Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка. Там враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил 4 атаки наших позиций в районе Водяного Донецкой области.

На Ореховском – произошло 4 боевых столкновения. Агрессор получил жесткий отпор у Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском – оккупанты пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах, что на левобережье Днепра. Захватчики проводили 5 атак, впрочем, успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, враг сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают наступательный потенциал агрессора вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Кстати, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс "Бук", пункт управления БПЛА, 22 района сосредоточения личного состава и ВВТ.

Обратите внимание! За прошедшие сутки общие потери оккупантов составили 1150 человек. Также наши воины обезвредили 2 танка, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 53 БПЛА ОТР, одну крылатую ракету, 50 автомобилей и 16 единиц специальной техники.