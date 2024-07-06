За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Кроме того, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов (с применением 20 ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБы), совершил более 3000 обстрелов, 105 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте