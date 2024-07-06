За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Кроме того, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов (с применением 20 ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБы), совершил более 3000 обстрелов, 105 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. Всего там произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до 5. ВСУ отбивали атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и в Серебрянском лесу.

ВСУ отбили 21 атаку на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 7 атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки на Луганщине.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 10 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны остановили 10 попыток врага прорвать нашу оборону на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении агрессор достаточно активен. Так, враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где противник 9 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении войска российской армии совершили 7 атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось 2 боевых столкновения. Так, захватчики получили жесткий отпор у Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах, что на левобережье Днепра. Все 5 атаки российских захватчиков успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В Генштабе отметили, что знак формирования наступательных группировок врага не обнаружено.



Там указали, что на границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России.