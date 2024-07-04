Втім такого могло б і не статися. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, за яких умов можна було б запобігти подібному сценарію.

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Чому українським військовим довелося відступати з "Каналу"

Збройні Сили України повідомили про відхід з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Рішення ухвалене задля збереження життя українських захисників.

Основна уражальна компонента у цій війні – авіаційна. Просування військ залежить від тієї кількості авіабомб, які зможуть скинути бомбардувальники на позиції противника. У росіян є така можливість,

– пояснив Роман Світан.

Росіяни модифікували свої керовані авіаційні бомби, а їхня кількість відповідно дозволяє знищити будь-який укріпрайон. Це уже не залежить від того, наскільки сильно у ньому заривалися чи захищали.

Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться на карті

Має бути протидія іншого рівня, зокрема на тих висотах, де летять бомбардувальники. Має бути безпосередній вплив на російські літаки: або в момент скиду (бомби – 24 Канал), або до підходу, або ж на аеродромах. Але оскільки нам не дають бити по російських аеродромах, у нас немає достатньої кількості "Петріотів", щоб уражати в повітрі Су-24 – росіяни цим користуються,

– зазначив полковник запасу.

Тож окупанти закидують українські позиції КАБами до такого стану, що перебувати там стає просто неможливо, не говорячи вже про виконання оборонних чи інших бойових завдань.

"Після повного зниження укріпрайону – його однозначно потрібно залишати. Або переходити на кращі рубежі для оборони, або ж створювати нову архітектуру фронту. Зараз ми й говоримо про один з таких випадків з районом "Канал". Він знищений практично "в нуль", там жоден підрозділ не втримається. Тож ухвалене правильне та грамотне рішення про відхід", – додав Світан.