З чим це пов'язано та як найкраще захиститися від ворожих "Шахедів" – в етері 24 Каналу поділився авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Про найдієвіший спосіб боротьби з "Шахедами"

Храпчинський зауважив, що натепер фіксується зменшення застосування "Шахедів". По-перше, українські військові безпосередньо знищують безпілотники на складах. По-друге, завдають ударів по навчальних центрах, де інструктори навчають майбутніх офіцерів, як правильно запускати "Шахеди".

Цікаво! 2 квітня вперше від початку повномасштабного вторгнення дрони атакували військові підприємства у Татарстані, що за 1 200 кілометрів від України. Безпілотники прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську, де виробляли "Шахеди".

Проте найкраще рішення у боротьбі з ворожими безпілотниками – знешкодження заводу, де виробляють "Шахеди" або ускладнення постачання певних елементів до Росії. Тут важливими аргументом є співпраця з Іраном, який надає готові комплектувальники. У країні-агресорці лише збираються БпЛА.

Також необхідно вибивати склади, які розташовуються на шляхах логістики, це зменшуватиме їх застосування,

– зазначив експерт з авіації.

Також країни-партнерки мають лобіювати збільшення застосування номенклатури озброєння, яке нам надається, і географії використання. Якби Україна західною зброєю могла знищувати склади та аеродроми у глибині Росії, це суттєво вплинуло б на її логістичні можливості та виснажило б фронт росіян.

Нагадаємо, що 1 липня в тимчасово окупованому Севастополі стався вибух на складі з боєприпасами, який пошкодив вороже озброєння. Під час інциденту в Криму, імовірно, також було знищено щонайменше 90 дронів-камікадзе типу "Шахед".