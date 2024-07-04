С чем это связано и как лучше всего защититься от вражеских "Шахедов" – в эфире 24 Канала поделился авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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О самом действенном способе борьбы с "Шахедами"

Храпчинский отметил, что на данный момент фиксируется уменьшение применения "Шахедов". Во-первых, украинские военные непосредственно уничтожают беспилотники на складах. Во-вторых, наносят удары по учебным центрам, где инструкторы обучают будущих офицеров, как правильно запускать "Шахеды".

Интересно! 2 апреля впервые с начала полномасштабного вторжения дроны атаковали военные предприятия в Татарстане, что за 1 200 километров от Украины. Беспилотники прилетели на заводы в Елабуге и Нижнекамске, где производили "Шахеды".

Однако лучшее решение в борьбе с вражескими беспилотниками – обезвреживание завода, где производят "Шахеды" или осложнения поставок определенных элементов в Россию. Здесь важными аргументом является сотрудничество с Ираном, который предоставляет готовые комплектующие. В стране-агрессоре только собираются БПЛА.

Также необходимо выбивать склады, которые располагаются на путях логистики, это будет уменьшать их применение,

– отметил эксперт по авиации.

Также страны-партнеры должны лоббировать увеличение применения номенклатуры вооружения, которое нам предоставляется, и географии использования. Если бы Украина западным оружием могла уничтожать склады и аэродромы в глубине России, это существенно повлияло бы на ее логистические возможности и истощило бы фронт россиян.

Напомним, что 1 июля во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв на складе с боеприпасами, который повредил вражеское вооружение. Во время инцидента в Крыму, предположительно, также было уничтожено по меньшей мере 90 дронов-камикадзе типа "Шахед".