Летчик-истребитель Павел подчеркнул важность слаженной работы большого коллектива на земле. Он также добавил, что все работают в режиме 24 на 7.

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Как удалось сбить два "Шахеда" за один боевой вылет

Павел – украинский летчик-истребитель, пилот фронтового истребителя МиГ-29 из Севастопольской бригады тактической авиации воздушного командования "Запад". Именно ему удалось сбить два вражеских ударных дрона во время одного из ночных боевых вылетов.

Павел рассказал, что перед полетом он мысленно "поздоровался" с самолетом и поставил перед собой цель уничтожить "Шахед". После успешного уничтожения первого дрона он получил задание уничтожить еще один.

Тогда я снова сказал мысленно своему самолету: мы должны с тобой сделать это, сбить и второго,

– с улыбкой вспоминает Павел.

Летчик подчеркнул, что сбивать малоразмерные и малоскоростные ударные дроны – задача не из легких, ведь требует тщательных просчетов скорости самолета и маневров в небе. Однако, благодаря тщательным тренировкам и подготовке, летчики могут эффективно бороться с такими угрозами.

"Конечно, чувствуешь радость, что удалось уничтожить цель. Но это длится считанные секунды, дальше снова сосредотачиваешься на выполнении следующих полетных задач", – отметил Павел.

Он также отметил важность слаженной работы большого коллектива на земле, включая техников, инженеров, радиотехнические подразделения и персонал пунктов наведения авиации, которые обеспечивают успех боевых задач.

"Рад, что я нахожусь именно здесь и именно так помогаю своей стране победить агрессора", – подытожил летчик.