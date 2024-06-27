Что известно об AASM Hammer

AASM Hammer –гибрид ракеты и бомбы с максимальной дальностью использования около 70 километров, но в реальности дальность их использования меньше. На кадрах зафиксировали их сброс с МиГ-29.

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Момент атаки

На самом видео можно увидеть, что пилот МиГ-29 осуществляет очень низковысотный полет, чтобы не быть заметным для российских РЛС, далее задирает нос машины и под углом 45 градусов резко набирает высоту.

На 7 секунде выполнения маневра происходит непосредственно сброс AASM Hammer, после чего пилот МиГ-29 осуществляет разворот на горке и снова снижается до минимальной высоты.

А пока самолет выходит из атаки, в AASM Hammer включаются двигатели, которые забрасывают их на высоту, завидки они по навесной траектории уже летят к цели.

Переваты применения AASM Hammer

Да, на практике дальность использования может составлять до нескольких десятков километров, вместо 70 километров, как в случае с высотным сбросом. На самом деле такое применение AASM Hammer является оправданным и достаточно традиционным. Он используется в случае наличия у врага дальнобойных средств ПВО.

Именно такой метод применения AASM Hammer очевидно используется украинскими пилотами во время ударов по врагу другими аналогичными дальнобойными бомбами – JDAM-ER и SDB,

– говорится в статье.