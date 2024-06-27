Що відомо про AASM Hammer

AASM Hammer – гібрид ракети та бомби із максимальною дальністю використання близько 70 кілометрів, але у реальності дальність їх використання менша. На кадрах зафіксували їх скидання з МіГ-29.

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Момент атаки

На самому відео можна побачити, що пілот МіГ-29 здійснює дуже низьковисотний політ, аби не бути помітним для російських РЛС, далі задирає ніс машини і під кутом 45 градусів різко набирає висоту.

На 7 секунді виконання маневру відбувається безпосередньо скидання AASM Hammer, після чого пілот МіГ-29 здійснює розворот на гірці та знову знижується до мінімальної висоти.

А поки літак виходить з атаки, в AASM Hammer вмикаються двигуни, які закидують їх на висоту, звідки вони по навісній траєкторії вже летять до цілі.

Переваги застосування AASM Hammer

Так, на практиці дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів, замість 70 кілометрів, як у випадку із висотним скиданням. Насправді таке застосування AASM Hammer є виправданим і досить традиційним. Він використовується у випадку наявності у ворога далекобійних засобів ППО.

Саме такий метод застосування AASM Hammer вочевидь використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами – JDAM-ER та SDB,

– ідеться у статті.