Об этом сообщает телеграм-канал Tracking, движение российских "тушек" отследили с помощью спутниковых снимков.

Смотрите также В Крыму во время атаки не было тревоги: местные жалуются на дырявую ПВО и безответственность

Если проанализировать утренние, дневные и ночные спутниковые снимки можно увидеть, что россияне меняют расположение самолетов Ту-95МС каждые 5 часов.

Изменение дислокации российских Ту-95МС: видео

Россияне боятся ударов

Иногда изменения связаны с тренировочными или ударными вылетами. Однако в основном бомбардировщики "катаются" по взлетно-посадочной полосе. Также среднее расстояние между самолетами составляет около 300 метров.

Аналитики предположили, что причина перемещений очевидна – Россия боится атак ударных БПЛА. Именно поэтому самолеты перемещают по авиабазе. Всего по состоянию на 22 июня на авиабазе "Энгельс-2" зафиксированы следующие борта:

Ту-95МС – 6 единиц;

Ту-160 – 2 единицы;

Ту-22М3 – один;

Ил-76 – один.

За неделю также было зафиксировано тренировки бомбардировщиков Ту-22/95/160 в пределах области, где расположен аэродром.