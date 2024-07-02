Как оказалось, то детонировал склад с боеприпасами. Под удар попало вражеское вооружение.
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Источник:"Крымский ветер"
В понедельник, 1 июля, в Севастополе было несколько громко для оккупантов. Очевидно последствия для них оказались также неутешительными.
Как оказалось, то детонировал склад с боеприпасами. Под удар попало вражеское вооружение.
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