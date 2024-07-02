Як виявилося, то детонував склад з боєприпасами. Під удар потрапило вороже озброєння.

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Спутниковые фото подтверждают, что попадание пришлось именно в воинскую часть возле села Флотское в Балаклаве,

– говорится в сообщении телеграм-канала "Крымский ветер".

На обнародованных кадрах слева видно уцелевшее трехэтажное здание. Отмечается, что количество этажей и оконных пролетов совпадает.

Попадание в воинскую часть в Балаклаве / Фото "Крымский ветер"