Увечері на окупованому півострові оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Місцеві канали писали про вибухи в районах Фіоленту, Севастополя та Балаклави.

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Уражено склад зі снарядами

Зокрема, у мережі поширювали відео сильного вибуху. Як виявилося, то детонував склад з боєприпасами.

Деталі вчорашньої атаки розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він зазначив, що українські пілоти завдали нищівного удару по місцю зберігання снарядів у Криму.

Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника,

– йдеться у повідомленні Олещука.

Нагадаємо, що вчора росіяни жалілися на удари ракетами, а військові перекрили Кримський міст та пустили димову завісу, аби його замаскувати.

У мережі припускали, що могло бути уражено військову частину у районі села Флотське, яке розташоване у Балаклавському районі міста Севастополя. Також повідомляли, що під ударом могла опинитися Балаклавська ТЕЦ, збудована окупантами незаконно кілька років тому.