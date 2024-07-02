У мережі повідомляють, що полум'я спалахнуло після серії вибухів. Телеграм-канали поширюють відео великого стовпа диму, який підіймається над центром міста. Пожежа не стихає вже протягом кількох годин.

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Військова база палає у Курську

Пропагандисти розповідають, що станом на 11:17 пожежу вдалося локалізувати. Для її гасіння залучили 10 одиниць спецтехніки та 60 людей особового складу. Ні рятувальники, ні місцева влада не називають причин загоряння. Інформація про постраждалих не надходила.

Тим часом телеграм-канали стверджують, що у центрі Курська горіла військова база. Одне із джерел навіть вказує, що саме за база це була. Ймовірно, йдеться про 3754 центральну авіатехнічну базу (військова частина номер 13830).

Також з'явилися супутникові знімки, які свідчать, що на момент спалаху на базі була розташована велика кількість автотехніки, яка обслуговувала авіацію.

Пожежа на російській авіабазі / Фото соцмережі

Палає військова база окупантів / Фото соцмережі

Що відбувається у Курську: дивіться відео

Чорні стовпи диму над містом: дивіться відео