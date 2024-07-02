В сети сообщают, что пламя вспыхнуло после серии взрывов. Телеграмм-каналы распространяют видео большого столба дыма, который поднимается над центром города. Пожар не стихает уже в течение нескольких часов.

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Военная база пылает в Курске

Пропагандисты рассказывают, что по состоянию на 11:17 пожар удалось локализовать. Для его тушения привлекли 10 единиц спецтехники и 60 человек личного состава. Ни спасатели, ни местные власти не называют причин возгорания. Информация о пострадавших не поступала

Между тем телеграмм-каналы утверждают, что в центре Курска горела военная база. Один из источников даже указывает, что именно за база это была. Вероятно, речь идет о 3754 центральной авиа-технической базе (военная часть номер 13830).

Также появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что на момент возгорания на базе было расположено большое количество автотехники, которая обслуживала авиацию.

Пожар на российской авиабазе / Фото соцсети

Пылает военная база оккупантов / Фото соцсети

Что происходит в Курске: смотрите видео

Черные столбы дыма над городом: смотрите видео