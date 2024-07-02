Украинские военные продолжают эффективно уничтожать захватчиков на разных участках фронта. Недавно в ГУР показали, как легионеры расправляются с противником на Харьковском направлении.

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У оккупантов снова "подгорало"

Теперь же стало известно об очередной удачной операции расчета FVP-дронов под красноречивым названием Ghost. Ночью на одном из направлений "призраки" сожгли два места базирования российских оккупантов. Также они уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения, топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники врага.

Как ГУР "подожгло" оккупантов: смотрите видео

Напомним, что за последние сутки защитники ликвидировали еще почти 1300 оккупантов и более 180 единиц вражеской техники.

Также недавно партизаны движения "Атеш" устроили несколько диверсий на железной дороге "Ростов – Мариуполь". Эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа России, а также открывает доступ к морскому пути.

Кроме того, был уничтожен релейный шкаф железной дороги возле Смоленска. Ею пользовались такие вражеские компании, как "Транснефть", "Газпром" и "Ростех".