Как сообщают росСМИ, "злоумышленником", который решил оставить "приветствие" от украинской разведки" в центре российской столицы, оказался 57-летний житель Тульской области по имени Сергей.

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Хотел спасти деньги от "мошенников"

Отмечается, что этот Сергей с баллончиком с краской пришел к памятнику Жукову днем 29 июня. Подойдя к монументу, он нанес надпись "ГУР", после чего собирался уходить. Однако покинуть место "преступления" мужчине не удалось. Его задержали силовики. Во время задержания господин Сергей сопротивлялся. В конце концов, его таки удалось доставить в полицейское отделение.

Против 57-летнего россиянина возбудили уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение памятников и воинских захоронений".

Российские паблики рассказали свою версию инцидента. По их информации, Сергея попросили написать "ГУР" на монументе телефонные мошенники.

Впервые неизвестные позвонили мужчине 21 июня. Они представились сотрудниками Центробанка и рассказали, что мошенники взломали его Госуслуги и пытаются взять на него кредиты. Чтобы им помешать, нужно оформить на себя несколько кредитов и отправить все средства на "безопасный счет". В течение следующих трех дней доверчивый Сергей отправил деньги на указанный счет. Общая сумма составляла 881 000 рублей.

После этого Сергею сказали, что ему нужно поехать из Тулы в Москву и там ждать указаний. Мужчине даже пообещали вернуть деньги за билет, но после. В столице россиянин должен был отправиться в Центробанк, однако сначала ему нужно было купить баллончик с краской и нанести на памятник Жукову кодовое слово. Это должно было помочь поймать мошенников. За выполнением этой задачи Сергея и задержали.

Следует заметить, что надпись "ГУР" не впервые появляется на памятнике Жукову. В начале июня ее нанесли две медсестры, которых тоже якобы обманули мошенники.