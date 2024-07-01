Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что подобный "хлам" обычно отправляют в Луганскую область. Россияне почему-то не очень ее любят по сравнению с Донецкой.

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Желающих воевать все меньше

Калеки, которых с больничных коек отправляют на фронт, даже записали видео, где возмущаются отношением к ним со стороны российского командования.

Ситуация критическая, однако вполне объяснимая. Зачем им платить за ранения, восстановление, если можно просто от них избавиться на фронте. Какая разница, кого бросать в "горнило" войны,

– заметил он.

За последние месяцы суммы, которые россиянам платят, чтобы они шли воевать в Украину, значительно возросла. Она достигает 300 – 400 тысяч рублей в месяц. Также Владимир Путин подписал указ о ежемесячных компенсационных выплат военным.

"Россиян, которые хотят воевать за такие огромные средства, становится меньше. В России количества военных, которое есть на сегодня, пока достаточно. Однако цена "пушечного мяса" выросла по сравнению с 2022 годом в 2 – 2,5 раза. Именно поэтому таких инвалидов на фронте будет все больше", – подчеркнул Андрющенко.

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