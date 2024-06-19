О "хлопке" на временно оккупированной Луганщине сообщают в сети. В телеграм-каналах также опубликовали фотографии со столбом дыма, передает 24 Канал.

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В Первомайске прогремели взрывы

Как пишут местные телеграм-каналы, около 13:30 во временно оккупированном Первомайске прогремели взрывы. Оккупанты заявляют, что прилет зафиксировали якобы в центральной части города.

В сети также опубликовали фотографии, на которых зафиксировали густой столб дыма после прилета. Оккупанты жалуются, что в районе взрывов в домах выбило окна, однако о пострадавших или погибших не сообщали.



В Первомайске слышали взрыв / Фото из сети

Гауляйтер оккупированного Первомайска Сергей Колягин подтвердил, что в городе прогремели взрывы. В сети он написал, что Луганщину якобы атаковали беспилотники.

Колягин добавил, что в результате взрыва якобы повреждены стекла административных учреждений, учреждений культуры и образования, а также жилых многоквартирных домов. Других деталей относительно инцидента он не рассказал.



Дым в Первомайске после взрыва / Фото из сети

К слову, в последнее время мощные взрывы в Луганске – не новость. Так, на прилеты в районе аэродрома оккупанты жаловались 27 мая. Впоследствии стало известно, что украинским защитникам удалось поразить радиолокационную станцию "Небо".