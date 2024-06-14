Об этом пишут российские СМИ. Згідно з опублікованою інформацією, з'ясувалося, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський.
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В России взорвалось авто военного чиновника
За даними росСМІ, в Міллерово Ростовської області перевірилася легкова машина. Як розповідають очевидці, автомобіль вспихнув на дорогу і через якийсь час прогрімів вибух.
Містні телеграм-канали стверджують, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Відзначається, що можна витягнути з горищого транспорту.
Вадим Собеський поїхав на свою "Вольво", коли авто позапно зашипело і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже відразу після цього прогремел вибух,
– йдеться в повідомленні.
У Ростовській області взорвалось авто начальника штабу військової частини: дивіться відео
За повідомленням, в результаті цього "неприємного" інциденту начальник штабу не постраждав. Офіційних коментарів екстрених служб і силових повідомлень з цього приводу не було.
Взрыв автомобиля российского военного чиновника: дивіться відео
Відомо, що в причинах "розбираються силовики". Попередньо, одна з основних версій вважає несправність газового обладнання.
Недавно в Москві "взорвався" предатель із СБУ
- 12 квітня днем в Москві бивший працівник СБУ настигла кара небесная. На відео попав момент, як чоловік садиться у свій позадорожник Toyota Land Cruiser Prado, а через кілька секунд машина слегка підтягується і теряється в облаці дима.
- Пропагандисти висувають дві версії: вибух вибуху або самостійний вибуховий пристрій, або прорив підземної газової труби. РосСМИ відзначають, що неподалік від місця проходження проходили земляні роботи і прокладка газопроводу.
- Известно, что Прозоров таки жив. Його завантажили в машину реанімації. На кадрах видно, що він у свідомості, прикриває обличчя медичної простоти. У мужчины были повреждены ноги и левая рука . Василь Прозоров перейшов на сторону врага ще в 2014 році.
- 48-річний чоловік працював в українських спецслужбах у 1999 – 2018 роках. З 2014 року Прозорів почали шпіонити в користуванні Кремля. Сам Прозоров заявив, що передав Україну "по ідеологічним мотивам". У 2017 році чоловік перебрався в Росію.