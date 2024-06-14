Про це пишуть російські ЗМІ. Згідно з оприлюдненою інформацією, з'ясувалося, що у машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський.
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У Росії вибухнуло авто військового високопосадовця
За даними росЗМІ, у Міллеровому Ростовській області вибухнула легкова машина. Як розповідають очевидці, автомобіль спалахнув на дорозі й за деякий час пролунав вибух.
Місцеві телеграм-канали стверджують, що у машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Зазначається, що йому вдалося вистрибнути з палаючого транспорту.
Вадим Собеський їхав своєю "Вольво", коли авто раптово зашипіло і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже одразу після цього пролунав вибух,
– йдеться у повідомленні.
У Ростовській області вибухнуло авто начальника штабу військової частини: дивіться відео
За попередньою інформацією, внаслідок цього "неприємного" інциденту начальник штабу не постраждав. Офіційних коментарів від екстрених служб та силових відомств щодо цього не було.
Вибух автомобіля російського військового високопосадовця: дивіться відео
Наразі відомо, що у причинах "розбираються силовики". Попередньо, однією з основних версій вважають несправність газового обладнання.
Нещодавно у Москві "вибухнув" зрадник з СБУ
- 12 квітня вдень у Москві колишнього працівника СБУ наздогнала кара небесна. На відео потрапив момент, як чоловік сідає у свій позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, і за кілька секунд машина злегка підстрибує та губиться в хмарі диму.
- Пропагандисти висувають дві версії: вибух спричинив або саморобний вибуховий пристрій, або прорив підземної газової труби. РосЗМІ зазначають, що неподалік від місця пригоди проходили земляні роботи та прокладання газопроводу.
- Наразі відомо, що Прозоров таки живий. Його завантажили до машини реанімації. На кадрах видно, що він у свідомості, прикриває обличчя медичним простирадлом. У чоловіка були пошкоджені ноги та ліва рука. Василь Прозоров перейшов на бік ворога ще 2014 року.
- 48-річний чоловік працював на українські спецслужби в 1999 – 2018 роках. З 2014 року Прозоров почав шпигувати на користь Кремля. Сам Прозоров заявив, що зрадив Україну "з ідеологічних мотивів". У 2017 році чоловік перебрався до Росії.