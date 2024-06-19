Про "бавовну" на тимчасово окупованій Луганщині повідомляють у мережі. В телеграм-каналах також опублікували світлини зі стовпом диму, передає 24 Канал.

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У Первомайську пролунали вибухи

Як пишуть місцеві телеграм-канали, близько о 13:30 в тимчасово окупованому Первомайську пролунали вибухи. Окупанти заявляють, що приліт зафіксували буцімто в центральній частині міста.

У мережі також опублікували світлини, на яких зафіксували густий стовп диму після прильоту. Окупанти бідкаються, що в районі вибухів у будинках вибило вікна, однак про постраждалих чи загиблих не повідомляли.



У Первомайську чули вибух / Фото з мережі

Гауляйтер окупованого Первомайська Сєргєй Колягін підтвердив, що у місті пролунали вибухи. У мережі він написав, що Луганщину буцімто атакували безпілотники.

Колягін додав, що внаслідок вибуху нібито пошкоджено скління адміністративних установ, установ культури та освіти, а також житлових багатоквартирних будинків. Інших деталей щодо інциденту він не розповів.



Дим у Первомайську після вибуху / Фото з мережі

До слова, останнім часом потужні вибухи в Луганську – не новина. Так, на прильоти в районі аеродрому окупанти бідкалися 27 травня. Згодом стало відомо, що українським захисникам вдалося уразити радіолокаційну станцію "Небо".