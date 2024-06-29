Подробнее об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, Кремль начал увеличивать выплаты солдатам.

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Выплаты солдатам существенно увеличиваются

1,6 миллиона рублей – это большая цифра для рядовых граждан России, ведь большинство из тех, кто может воевать, получает зарплату в размере 30 – 55 тысяч рублей. Получается, что единовременная зарплата за подписание контракта равна примерно 30 месячным зарплатам.

Таких денег этот человек в руках не держал и его семья не видела,

– отметил доктор экономических наук.

Однако то, что сумма единовременной выплаты постоянно увеличивается, свидетельствует о том, что желающих становится все меньше. Очевидно, предложение боевой силы в России сокращается. Кроме того, Кремль повышает выплату за регулярную службу с 200 до 400 тысяч рублей, а недавно Владимир Путин заявил о компенсации для тех, кто воюет в Украине.

Поток желающих убивать украинцев за деньги, видимо, беднеет, но Кремль пытается решить эту проблему деньгами. Однако если метод повышения выплат не сработает, то Путину придется проводить вторую волну мобилизации. А это будет серьезное бедствие для экономики России,

– сказал Липсиц.

Есть подсчеты, согласно которым на выплаты солдатам тратится около полутора триллионов рублей, что составляет около 3% от бюджета России.

Влияние войны на рядовых россиян

Сейчас российские власти кому-то дают деньги, а у других – отбирают. Россияне за последнюю четверть века смогли сделать сбережения. Только в российских банках лежит более 40 триллионов рублей, а на руках у населения есть много валюты.

Сейчас у них эти деньги забирают,

– отметил доктор экономических наук.

В частности, с 1 января 2025 года в России вводится прогрессивная шкала налогообложения, повышается налог на прибыль. Недавно подняли оплату за коммунальные услуги, также возможно повышение оплаты за газ, ведь газпром убыточен.

По мнению доктора экономических наук, такой механизм может действовать несколько лет, а дальше деньги будут только у руководства страны и возможно у тех, кто работает на военных заводах.