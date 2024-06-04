Полиция задержала двух женщин, которые сделали эту надпись. В то же время аббревиатуру немедленно стерли. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

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На памятнике Жукову написали "ГУР"

Сообщается, что 28-летняя Анастасия из Краснознаменска и 55-летняя Вера из Мытищ "вооружились" двумя баллончиками с аэрозольной красной краской и написали "ГУР" на постаменте памятника, установленного в честь "50-летия победы в Великой Отечественной войне".

Известно, что правоохранители сразу задержали обеих женщин. Те объяснили, что им срочно были нужны деньги, чтобы вернуть кредиты. Поэтому, задержанные "повелись на уговоры телефонных мошенников", которые пообещали им "большую сумму денег за акт вандализма".

В полиции начали Уголовное дело по статье "Повреждение памятников Великой Отечественной войны". В то же время надпись россияне оперативно стерли, очевидно для того, чтобы Главное управление разведки нашего оборонного ведомства "не мозолило им глаза".

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Кстати, недавно во временно оккупированном Донецке активисты движения "Желтая Лента" нарисовали украинские флаги. Они появились неподалеку от улицы Артема. Они также объяснили, что коллаборационисты и российские войска знают о том, что место украинского флага в Донецке и за 10 лет не могут преодолеть украинское сопротивление, который был, есть и будет еще больше.

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