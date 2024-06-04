Поліція затримала двох жінок, які зробили цей напис. Водночас абревіатуру негайно стерли. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.

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На пам'ятнику Жукову написали "ГУР"

Повідомляється, що 28-річна Анастасія з Краснознаменська та 55-річна Віра з Митищ "озброїлися" двома балончиками з аерозольною червоною фарбою і написали "ГУР" на постаменті пам’ятника, встановленого на честь "50-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Відомо, що правоохоронці відразу затримали обох жінок. Ті пояснили, що їм терміново були потрібні гроші, аби повернути кредити. Тому, затримані "повелися на вмовляння телефонних шахраїв", які пообіцяли їм "велику суму грошей за акт вандалізму".

У поліції розпочали Кримінальну справу за статтею "Пошкодження пам'яток Великої Вітчизняної війни". Водночас напис росіяни оперативно стерли, вочевидь для того, аби Головне управління розвідки нашого оборонного відомства "не мозолило їм очей".

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До речі, нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали українські стяги. Вони з'явились неподалік вулиці Артема. Вони також пояснили, що колаборанти та російські війська знають про те, що місце українського прапора в Донецьку та за 10 років не можуть подолати український спротив, який був, є та буде ще більшим.

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