Інцидент трапився у Грушівському ліцеї з Тересвянської територіальної громади Закарпатської області на останньому дзвінку. Про нього в фейсбук-спільноті Тересвянської територіальної громади написала сестра загиблого захисника Світлана Цубера, пише 24 Канал.

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Що відомо про форму дівчат на Закарпатті

Світлана Цубера зазначила, що вчителі виховують нашу молодь, наше наступне покоління, формують національну свідомість, вкладають в дітей українські цінності.

Замість того, щоб одягнути дітей в українську вишиванку чи інший святковий одяг на випускний – напнули радянську шкільну форму у Грушівському ліцеї! "Хваліться" причетні, чия "креативна" ідея?

– зазначила місцева жителька.

Вона додала, що після публікації інформації у мережі їй почали погрожувати.



Скандал зі шкільною формою у ліцеї на Закарпатті / Скриншот

Окрім того, інцидент прокоментувала вчителька ліцею Радміла Хромей. Вона написала у коментарях, що це форма "не совка, а наших батьків".

Світлана Цубера їй відповіла, що форму запровадили у часи СРСР, щоб знищити українську ідентичність.



Скандал через шкільну форму на Закарпатті / Скриншот

Важливо. Форму у вигляді чорної сукні та білого чи чорного фартуха запровадили у СРСР після Другої світової війни – у 1948 році. Діти обов'язково мали ходити в ній до школи.

Що кажуть в ліцеї

Директор Грушівського ліцею Василь Драч в коментарі ТСН пояснив, що не вважає форму радянською. За його словами, таку форму дітям обрали батьки.

Чому не вказують сам сценарій заходу, чому не можна переглянути відео, чому не можна сказати, що там хвилина мовчання була (у пам'ять про загиблих захисників – 24 Канал), гімн України, українські пісні. Чому не кажуть, що були присутні три захисники, які виступали,

– заявив директор.

Він додав, що учні та вчителі ліцею – патріоти, донатять на ЗСУ та допомагають військовим. Так, у навчальному закладі провели благодійний ярмарок, за виручені з нього гроші купили авто для військових на фронт.

Щодо форми, то директор сказав, що минулого року, 2 чи 3 роки тому все було добре.

"А тут опублікували, і воно пішло. На це ніхто не звертав уваги, не було ні кого питань. Ніхто у нас не вважає, що це якась комуністична символіка. Ми ж не думали, що це може вилитися у такий скандал", – заявив директор.

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