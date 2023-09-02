Дописом у фейсбуці поділилася користувачка Оксана Передерчук. Вона й висловила обурення тим фактом, що школярки обрали не вишиванки або "щось стильніше", а радянську форму.

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Думки мережі розділилися

Вітаю. Схоже у цьому класі всі школярки у (радянській – 24 Канал) формі. За хлопцями не видно ще багатьох школярок. Сум і сором. Чернівці. Де вишиванки? Або хоча б щось стильніше?

– наголосила вона.

Жінка додала, що зняла школярок на виході з парку Шевченка. Якщо ж говорити про загальну картину, то його, за словами пані Оксани, "заполонили школярі у вишиванках або подекуди гарних блузах чи сукнях".

Власне, жінку обурив той факт, що школярки обрали не вишиванки, а форму, стилізовану під ту, яку носили у СРСР. У мережі під її постом думки розділилися. Одні підтримали пані Оксану, а були ті, хто робив акцент на свободі вибору.

Ось лише кілька коментарів, які залишили під дописом про школярок:

"Де вони беруть ту форму, з яких шаф дістають?";

"А я думала, така форма залишилася у радянському минулому! Жах!";

"Якби я була присутня при такому дійстві, де діти ще носять форму таку, викликала б поліцію. І там би мені або їм пояснили чи то Радянський союз, чи можна так вдягатись, чи ні! Бо я розумію, що кожна школа, що хоче то і робить. То є жах і треш!".

Розпалилися навіть суперечки. Одні підкреслили, що вчителі допустили, що діти носять "кринжові шмотки". З користувачами не погоджуються та наголошують, що дітей виховують батьки, на що у мережі апелюють, що історію їм викладають у школі.



Користувачів обурили дівчата у радянській формі у Чернівцях / Фото Оксани Передерчук

Як ми вже зауважили, були ті, кого обурив напад на школярок. Під постом підкреслили, що "цей допис теж є яскравим прикладом совкам". Авторку допису спитали, яке їй діло до того, як одягаються чужі діти.

Зараз вимоги щодо шкільної форми скасовані – право вибору в одязі. Але все одно знайдеться хтось, кому чужі діти одягнуті не стильно, не патріотично, "не красіво", "у формі", "діловий стиль", "тоталітаризм" і таке інше,

– каже одна користувачка.

Користувачка мережі зауважила, що не прихильниця радянської форми. Водночас вона наголосила, що також не прихильниця того, щоб вказувати комусь, що носити.