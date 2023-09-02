Сообщением в фейсбуке поделилась пользовательница Оксана Передерчук. Она и выразила возмущение тем фактом, что школьницы избрали не вышиванки или "что-то стильнее", а советскую форму.

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Мнения сети разделились

Поздравляю. Похоже, в этом классе все школьницы в (советской – 24 Канал) форме. За ребятами не видно еще многих школьниц. Грусть и стыд. Черновцы. Где вышиванки? Или хотя бы что-нибудь стильнее?

– подчеркнула она.

Женщина добавила, что сняла школьниц на выходе из парка Шевченко. Если же говорить об общей картине, то его, по словам Оксаны, "заполнили школьники в вышиванках или иногда красивых блузах или платьях".

Собственно, женщину возмутил тот факт, что школьницы выбрали не вышиванки, а форму, стилизованную под ту, которую носили в СССР. В сети под ее постом мнения разделились. Одни поддержали Оксану, а были те, кто делал акцент на свободе выбора.

Вот несколько комментариев, которые оставили под сообщением о школьницах:

"Где они берут ту форму, из каких шкафов достают?";

"А я думала, такая форма осталась в советском прошлом! Ужас!";

"Если бы я присутствовала при таком действе, где дети еще носят форму такую, вызвала бы полицию. И там бы мне или им объяснили то ли это Советский Союз, то ли можно так одеваться, или нет! Потому что я понимаю, что каждая школа, что хочет то и делает. Это ужас и трэш!".

Разгорелись даже споры. Одни подчеркнули, что учителя допустили, что дети носят "кринжевые шмотки". С пользователями не согласны и подчеркивают, что детей воспитывают родители, на что в сети апеллируют, что историю им преподают в школе.



Пользователей возмутили девушки в советской форме в Черновцах / Фото Оксаны Передерчук

Как мы уже заметили, были те, кого возмутило нападение на школьниц. Под постом подчеркнули, что "это сообщение тоже является ярким примером совка". Автор сообщения спросили, какое ей дело до того, как одеваются чужие дети.

Сейчас требования по школьной форме отменены – право выбора в одежде. Но все равно найдется кто-то, кому чужие дети одеты не стильно, не патриотично, "не красиво", "в форме", "деловой стиль", "тоталитаризм" и т.д.

– говорит одна пользовательница.

Пользователь сети заметила, что не поклонница советской формы. В то же время она подчеркнула, что также не поклонница того, чтобы указывать кому-то, что носить.