Один из партизан движения рассказывал 24 каналу, что не попасться российским спецслужбам во время преследования и силовых процессов россиян в оккупации партизанами помогают безопасные тактики сопротивления.
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Партизаны нарисовали украинские флаги в Донецке
Активисты движения "Желтая Лента" ночью (на 4 мая – 24 Канал) нарисовали флаги Украины неподалеку от улицы Артема. Место флага Украины в Донецке,
– заявили в движении.
Они также объяснили, что коллаборационисты и российские войска знают о том, что место украинского флага в Донецке и за 10 лет не могут преодолеть украинское сопротивление, которое было, есть и будет еще больше.
В Донецке замаячили украинские флаги
Коротко о "Желтой ленте"
- "Желтая лента" является движением общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Оно возникло в апреле 2022 года после полномасштабного российского вторжения. Цель движения – информационное сопротивление российским оккупантам.
- Один из партизан движения рассказывал 24 Каналу, что их сопротивление – ненасильственное. В частности, они поддерживают патриотические настроения в оккупации и собирают информацию о военных преступлениях россиян, чтобы существенно облегчить работу нашим органам.
- Периодически "Желтая лента" организует различные инициативы. В частности, в марте они объявляли Неделю сопротивления. Партизаны тогда призвали украинцев поднять флаг за всех украинцев, которые находятся в оккупации и пока не могут этого сделать.