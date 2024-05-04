Один из партизан движения рассказывал 24 каналу, что не попасться российским спецслужбам во время преследования и силовых процессов россиян в оккупации партизанами помогают безопасные тактики сопротивления.

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Партизаны нарисовали украинские флаги в Донецке

Активисты движения "Желтая Лента" ночью (на 4 мая – 24 Канал) нарисовали флаги Украины неподалеку от улицы Артема. Место флага Украины в Донецке,

– заявили в движении.

Они также объяснили, что коллаборационисты и российские войска знают о том, что место украинского флага в Донецке и за 10 лет не могут преодолеть украинское сопротивление, которое было, есть и будет еще больше.

В Донецке замаячили украинские флаги

Коротко о "Желтой ленте"