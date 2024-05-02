Бригада же, которая защищала Очеретино, рассказала, как происходила оборона. Россияне использовали новую тактику, а также прибегли к химическим атакам.

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110 ОМБр снова на фронте

110-я снова на боевых! Оккупантам в аду уже пишут пропуски. Мы исправим это безобразие. Каждому врагу – смерть! "Империя" должна распасться!

– написали там.

Следует сказать, что последняя фраза – фирменная для бригады. Ею всегда завершают сообщения в соцсетях.

Что известно о бригаде

На ротацию бойцы вышли в конце февраля. Тогда они написали, что идут на отдых с высоко поднятой головой, и пообещали набраться сил, чтобы снова бить врага.

А еще в 110 ОБМр заверили: боеспособность сохранили, поэтому открывают программу рекрутинга. Согласно сообщениям на сайте бригады, новичков учат и не отправят в бой без подготовки. Командиры же берегут людей и поощряют инициативы новобранцев. Актуальные вакансии можно посмотреть здесь.

Интересно! На ютуб-канале бригады можно посмотреть подборку "Архивы войны". Там преимущественно снята работа операторов дронов, но не только. Вероятно, скоро увидим новые ролики!