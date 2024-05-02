Бригада ж, яка захищала Очеретине, розповіла, як відбувалася оборона. Росіяни використали нову тактику, а також вдалися до хімічних атак.

До теми Ті, хто вирвався з пекла: військові показали бійців, які вийшли з Авдіївки

110 ОМБр знову на фронті

110-та знову на бойових! Окупантам в пеклі вже пишуть пропуски. Ми виправимо це неподобство. Кожній ворожій поторочі – смерть! "Імперія" має розпастися!

– написали там.

Слід сказати, що остання фраза – фірмова для бригади. Нею завжди завершують дописи у соцмережах.

Що відомо про бригаду

На ротацію бійці вийшли наприкінці лютого. Тоді вони написали, що ідуть на відпочинок з високо піднятою головою, і пообіцяли набратися сил, щоб знову бити ворога.

А ще в 110 ОБМр запевнили: боєздатність зберегли, тож відкривають програму рекрутингу. Відповідно до повідомлень на сайті бригади, новачків учать і не відправлять у бій без підготовки. Командири ж бережуть людей і заохочують ініціативи новобранців. Актуальні вакансії можна переглянути тут.

Цікаво! На ютуб-каналі бригади можна переглянути добірку "Архіви війни". Там переважно зафільмовано роботу операторів дронів, але не тільки. Імовірно, скоро побачимо нові відео!