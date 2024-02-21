У ніч проти 17 лютого Головнокомандувач Збройних Сил України повідомив про рішення щодо виведення наших військових з Авдіївки. Це зробили, аби уникнути оточення та зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.

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Незламні захисники України

Так, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка опублікувала світлини поранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.

Фото українських захисників оприлюднили в середу, 21 лютого.

Поранені, виснажені, незламні. Слава і подяка Героям! Пам'ятаємо, якою ціною здобувається Свобода для України!,

– наголосили в пресцентрі бригади.

Кадри поранених військових, що вийшли з Авдіївки / Фото Антон Шевельов, Міністерство оборони України

Що наразі відбувається на Авдіївському напрямку