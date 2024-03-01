Об этом 24 Каналу рассказал координатор движения "Желтая лента" Иван, который находится на временно оккупированных территориях. Он подчеркнул, что сейчас один из главных нарративов российской пропаганды – навязать украинцам в оккупации, что Киев их бросил.

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Конечно же, это неправда. Украина не забыла о своих жителях на временно оккупированных территориях. Продолжается ежедневная работа, чтобы наконец выбить россиян с временно оккупированных территорий.

Очень важно показывать этим людям, что мы также ждем их возвращения и готовы всячески поддерживать. Именно сегодняшняя Неделя сопротивления символизирует один нарратив. Мы – украинцы. Мы – объединенный народ. Мы ждем возвращения наших украинцев на временно оккупированных территориях,

– подчеркнул активист.

Как живут украинцы на временно оккупированных территориях

Как отметил активист, много украинцев до сих пор не соглашаются сотрудничать с российским режимом. Многие так и не взяли российский паспорт. Люди оказывают сопротивление – они остаются верными Украине.

До этого все элементы сопротивления – постеры, наклейки, желтые ленты – касались именно временно оккупированных территорий. Сейчас время украинцам на подконтрольной территории показать, что они видят наше сопротивление; они с нами едины и продолжают нас поддерживать. Каждый оккупированный регион борется и ждет возвращения Украины,

– подчеркнул Иван.

Движение "Желтая лента" постоянно работает над тем, чтобы все больше людей узнавали о сопротивлении. Люди ждут того дня, когда наконец-то россияне навсегда покинут временно оккупированные территории.

Какая ситуация на временно оккупированных территориях: коротко