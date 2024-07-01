Як повідомляють росЗМІ, "зловмисником", який вирішив залишити "вітання" від української розвідки" у центрі російського столиці, виявився 57-річним житель Тульської області на ім'я Сергій.

Дивіться також Відправляють на фронт навіть "калік на милицях": чому в Росії вдаються до таких дій

Хотів врятувати гроші від "шахраїв"

Зазначається, що цей Сергій із балончиком із фарбою прийшов до пам'ятника Жукову вдень 29 червня. Підійшовши до монумента, він наніс напис "ГУР", після чого збирався йти. Однак залишити місце "злочину" чоловікові не вдалося. Його затримали силовики. Під час затримання пан Сергій пручався. Зрештою, його таки вдалося доправити до поліцейського відділення.

Проти 57-річного росіянина порушили кримінальну справу за статтею "знищення чи пошкодження пам'ятників та військових поховань".

Російські пабліки розповіли свою версію інциденту. За їх інформацію, Сергія попросили написати "ГУР" на монументі телефонні шахраї.

Вперше невідомі зателефонували чоловікові 21 червня. Вони представилися співробітниками Центробанку та розповіли, що шахраї зламали його Держпослуги і намагаються взяти на нього кредити. Щоб їм завадити, потрібно оформити на себе кілька кредитів і відправити всі кошти на "безпечний рахунок". Протягом наступних трьох днів довірливий Сергій відправив гроші на вказаний рахунок. Загальна сума становила 881 000 рублів.

Після цього Сергію сказали, що йому потрібно поїхати з Тули до Москви і там чекати вказівок. Чоловікові навіть пообіцяли повернути гроші за квиток, але опісля. У столиці росіянин мав відправитися до Центробанку, проте спочатку йому потрібно було купити балончик із фарбою та нанести на пам'ятник Жукову кодове слово. Це мало допомогти зловити шахраїв. За виконанням цього завдання Сергія і затримали.

Слід зауважити, що напис "ГУР" не вперше з'являється на пам'ятнику Жукову. На початку червня його нанесли дві медсестри, яких теж нібито обманули шахраї.