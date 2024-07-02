В общем, в течение июня Силы обороны ликвидировали более 30 тысяч российских военных. Кроме того, ВСУ уничтожили немало вражеской техники.
Важно Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении, – Генштаб
Какие потери России в войне
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла:
- личного состава – около 545 090 (+1280) человек,
- танков – 8 107 (+8),
- боевых бронированных машин – 15 566 (+16),
- артиллерийских систем – 14 655 (+56),
- РСЗВ – 1 114 (+3),
- средства ПВО – 874 (+0),
- самолетов – 360 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 641 (+21),
- крылатые ракеты – 2 335 (+2),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 787 (+74),
- специальная техника – 2452 (+4).
Потери России в войне по состоянию на 2 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ