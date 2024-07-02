Россияне платят большую цену за попытки продвигаться, неся огромные потери. За минувшие сутки только на Покровском направлении оккупанты потеряли 290 человек.

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Ситуация на Покровском направлении

Отмечается, что наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. С начала суток 1 июля там происходили 44 штурмовые действия россиян. По состоянию на 22:00 минувших суток все еще продолжалось отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеновка, Сокол, Восход, Нетайлово.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Потери противника с начала суток здесь составляют: в личном составе, безвозвратные – 109 оккупантов, санитарные – 181, еще несколько человек взяты в плен,

– пишет Генштаб.

Кроме этого, Вооруженным Силам удалось уничтожить танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два авто и одно багги, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одну пушку. Также был поврежден танк, пушку, 120-мм миномет и четыре авто захватчиков.

К слову, в отчете 1 июля Генштаб сообщил, что в течение суток Силы обороны ликвидировали еще 1110 российских захватчиков и 221 единицу вражеской техники. Общие потери врага составляют 543 тысячи личного состава – как убитыми, так и ранеными.