Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 543 тысячи личного состава, – убитыми и ранеными.
Кстати Более 30 000 ликвидированных оккупантов: в Генштабе рассказали об итогах июня
Потери России на 1 июля
- Личного состава – около 543810 (+1110) человек,
- танков – 8099 (+19),
- боевых бронированных машин – 15550 (+26),
- артиллерийских систем – 14599 (+66),
- РСЗО – 1111 (+1),
- средств ПВО – 874 (+1),
- самолетов – 360 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11620 (+36),
- крылатых ракет – 2333 (+2),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 19713 (+70),
- специальной техники – 2448 (+0).
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Потери врага на 1 июля / Инфографика Генштаба ВСУ